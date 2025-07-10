В Киеве второй раз за три дня произошла стрельба

Погиб человек

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Стрельба произошла в Киеве, в результате погиб мужчина, сообщило украинское издание "Телеграф". Это второй случай стрельбы с жертвами в украинской столице за три дня.

По данным издания, мужчину застрелили в Голосеевском районе Киева. На кадрах с места событий видно, что на месте работает полиция, территория оцеплена.

Позже столичная полиция подтвердила в своем Telegra,-канале стрельбу в Голосеевском районе. Стрелка ищут.

Утром 8 июля в Деснянском районе Киева также застрелили 48-летнего местного жителя. Тогда преступнику тоже удалось скрыться, о его поимке не сообщалось.

На Украине часто происходят инциденты в связи с неконтролируемым оборотом оружия. Эта проблема лишь усугубилась, когда в феврале 2022 года местные власти начали раздавать оружие всем желающим. Как сообщали в МВД Украины, по состоянию на февраль 2024 года на руках у украинцев находилось от 2 до 5 млн единиц неучтенного оружия. Глава ведомства Игорь Клименко признавал, что в стране растет число преступлений, в частности "связанных с оружием", и их будет становиться больше.