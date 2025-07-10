В Соликамске произошел пожар в лесопильном цехе исправительной колонии

В ГУ ФСИН по Пермскому краю сообщили о ликвидации возгорания

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Лесопильный цех загорелся на территории исправительной колонии №1 в Пермском крае, он уже ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в ГУ ФСИН по Пермскому краю.

"10 июля в 11:30 в ГУ ФСИН России по Пермскому краю поступила информация о том, что в лесопильном цехе на территории исправительной колонии №1 произошло возгорание. На момент возникновения пожара производственные работы в цехе не производились. Среди сотрудников и осужденных пострадавших нет", - сообщили в ГУ ФСИН. "Пожар ликвидирован", - добавили в ведомстве.

В колонию выехало руководство и сотрудники ГУ ФСИН.

Колония №1 строгого режима расположена в Соликамске. В этом же городе расположена колония №2 для пожизненно осужденных, более известная как "Белый лебедь".