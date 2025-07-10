Экс-депутата гордумы Ярославля осудили на семь лет за поджог ресторана

Гособвинение просило назначить Дмитрию Соколову 10 лет лишения свободы

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Кировский районный суд Ярославля назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима бывшему депутату гордумы Ярославля Дмитрию Соколову по делу о поджоге ресторана "Сквер", сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 167 и п. "б", "в" ч. 2 ст. 111. Назначить наказание в виде лишения свободы <…> сроком семь лет с отбыванием в колонии общего режима", - сказал судья Андрей Гасюков.

Гособвинение просило суд назначить Соколову наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.