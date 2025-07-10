Ущерб от нарушений при переселении жителей Вытегры превысил 33 млн рублей

Следственное управление СК РФ по Вологодской области сообщило, что дополнительные затраты по реконструкции проблемного дома и покупке маневренного жилья превысили 180 млн рублей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела о нарушениях прав жителей многоквартирного жилого дома на Галиотном переулке в городе Вытегре Вологодской области. Ущерб превысил 33 млн рублей, а дополнительные затраты по реконструкции проблемного дома и покупке маневренного жилья превысили 180 млн рублей, сообщило следственное управление СК РФ по области.

"Бывший глава Вытегорского района и экс-начальник управления ЖКХ, транспорта и строительства администрации муниципалитета обвиняются в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц, с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с сентября 2013 года по сентябрь 2017 года чиновники, зная о допускаемых застройщиком нарушениях при стройке дома для переселенцев из аварийного жилья, ввели дом в эксплуатацию. Многочисленные отступления от ГОСТ, СНиП, технических регламентов и иных нормативных документов, напрямую влиявших на безопасную эксплуатацию дома с помещениями, не соответствовавшими требованиям, повлекли вынужденное проживание граждан в опасных для жизни и здоровья условиях, а также причинили существенный имущественный вред бюджету Вытегорского района. Ущерб превысил 33 млн рублей с дополнительными финансовыми затратами, связанными с реконструкцией и приобретением маневренного жилого фонда на сумму свыше 180 млн рублей.

В период расследования, с учетом проведенных экспертиз и технического обследования, жилой дом был признан аварийным и подлежащим реконструкции. По уголовному делу допрошено свыше 70 лиц, проведено более 10 судебных экспертиз, многочисленные осмотры документов, изъятых в ходе обысков в служебных помещениях, а также восстановлены нарушенные жилищные права. В конце июня 2025 года потерпевшие получили ключи от квартир из муниципального фонда, приобретенных за счет областного бюджета. Уголовное дело будет передано в суд.