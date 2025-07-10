В Волгограде на стройплощадке загорелся подъемный кран

В пресс-службе ГУ МЧС России по области сообщили, что водителя госпитализировали

ВОЛГОГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Возгорание подъемного крана произошло на площади 10 кв. м на стройплощадке в Красноармейском районе Волгограда, водитель госпитализирован. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

"В 12:05 мск поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе Волгограда. Горел кран на площади 10 кв. м. Подразделения 7-й ПСЧ ликвидировали горение в 12:16 мск. Пострадал водитель, он госпитализирован", - говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.