Судья по делу о продлении ареста Гуцул взял самоотвод

Как отметила глава Гагаузии, Сергей Чобану испытывает давление

КИШИНЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Судья Сергей Чобану, который рассматривает ходатайство прокуроров о продлении ареста главе Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул, взял самоотвод.

"Судья взял самоотвод. Сказал, что испытывает давление", - сообщила Гуцул журналистам.

По словам адвоката Натальи Байрам, во время заседания судье вручили письмо от главы Службы информации и безопасности. "В письме никакой конкретики. Однако мы расцениваем это как попытку оказать давление на решение судьи. С какой целью прокурор принес это письмо? Чтобы запугать. Запугали", - сказала юрист.

Прокуроры мотивируют необходимость продления ареста тем, что Гуцул якобы может повлиять на процесс сбора доказательств или попытаться скрыться от уголовного преследования. При этом само дело никак не продвигается. Глава Гагаузии категорически отвергает все доводы стороны обвинения и называет дело политическим.

Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована в рамках уголовного дела, которое касается финансирования ее избирательной кампании в 2023 году. Параллельно с этим с прошлого года идут судебные разбирательства по другому делу, в рамках которого Гуцул обвиняют в причастности к незаконному финансированию оппозиционной партии.

Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя. Президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.