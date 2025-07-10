В Иркутске арестовали блогера, оскорбившую участников СВО и полицейских

Ее заключили под стражу на 1,5 месяца

ИРКУТСК, 10 июля. /ТАСС/. Суд в Иркутске отправил под стражу 35-летнюю блогера по уголовному делу об оскорблении полицейских. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Иркутской области.

"Женщине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти) и ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни, в отношении представителя власти). Сегодня суд по ходатайству следствия избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1,5 месяца - до 17 августа включительно", - говорится в сообщении.

13 июня 2025 года женщину доставили в полицию после того, как она разместила в интернете видео, где негативно отзывается об участниках специальной военной операции и праздновании Дня России. По данным пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области, когда к ней пришли сотрудники полиции, она вела себя неадекватно, била дверь изнутри, выражалась нецензурной бранью и сказала, что может навредить себе. Спасателям пришлось вскрывать дверь. По информации правоохранительных органов, блогер оскорбила сотрудника ДПС и покусала оперативника центра противодействия экстремизму ГУ МВД. Известно, что женщина проходит лечение в психоневрологическом диспансере.

До заключения по стражу по уголовному делу она получила два административных ареста: 25 июня мировой суд отравил ее под арест на 13 суток за нанесение побоев сотруднику правоохранительных органов, а 7 июля ей добавили пять суток за употребление запрещенных веществ без назначения врача.

Женщина активно ведет страницы в социальных сетях. В аккаунтах во "Вконтакте" и в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) у нее в общей сложности более 7 тыс. подписчиков.