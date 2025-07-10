ВСУ атаковали дроном жилой дом в Энергодаре

Были повреждены окна и четыре автомобиля, люди не пострадали

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Украинский дрон-камикадзе атаковал жилой дом в Энергодаре. Пострадавших нет, повреждения получили четыре автомобиля и окна дома, сообщил мэр Максим Пухов.

"Сегодня на проспекте Строителей произошла атака беспилотника-камикадзе. Удар пришелся между третьим и четвертым этажами жилой многоэтажки. Были повреждены окна и четыре автомобиля. К счастью, люди не пострадали, возгорания не произошло. Это очередная попытка ВСУ запугать жителей нашего города", - написал он в своем Telegram-канале.

Все службы работают в режиме повышенной готовности, подчеркнул Пухов.