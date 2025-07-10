10 июля, 17:37
Военная операция на Украине

В Брянской области пострадавших после уничтожения 14 БПЛА нет

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что разрушения также отсутствуют

БРЯНСК, 10 июля. /ТАСС/. Пострадавших и разрушений в результате уничтожения 14 беспилотников над территорией Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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По данным Минобороны РФ, беспилотники были уничтожены в период с 15:00 до 16:30 мск.

"Над территорией Брянской области благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ обнаружено и уничтожено еще 14 реактивных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал глава региона в Telegram-канале. 

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