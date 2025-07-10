Над тремя районами Калужской области уничтожили три БПЛА

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет

КАЛУГА, 10 июля. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата на территориях Ульяновского, Бабынинского и Износковского районов Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"На территории региона силами ПВО уничтожены три БПЛА. Они уничтожены на территориях Ульяновского, Бабынинского и Износковского районов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.