Возгорание трансформатора стало причиной отключения электричества в Пензе

Обесточен центр города

ПЕНЗА, 10 июля. /ТАСС/. Транзитный трансформатор загорелся на ТЭЦ-1 в Пензе. Нарушено электроснабжение и подача горячей воды, сообщили в компании "Т плюс" Пензы.

Как передает корреспондент ТАСС, обесточен центр города.

"Около 18:00 на Пензенской ТЭЦ-1 загорелся транзитный трансформатор, причины выясняются. В настоящее время на месте работают пожарные расчеты. Электроснабжение и подача ГВС нарушены", - сказано в сообщении.

По данным ГУ МЧС, площадь пожара составляет 100 кв. м, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в своем Telegram-канале, что находится на месте происшествия.

"Я нахожусь на месте. Веду координацию с экстренными службами. Запускается резервная система электроснабжения. Отключение носит временный характер. Прошу сохранять спокойствие - ситуация под контролем", - написал он.

Пензенская ТЭЦ-1 имеет установленную мощность 310 МВт, а весь пензенский филиал компании "Т плюс" выдает 326 МВт, которые приходятся на две ТЭЦ и котельную.