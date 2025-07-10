В Калмыкии ликвидировали пожар в степи и на недействующем мясокомбинате

На территории мясокомбината пострадали четыре бытовых помещения

ЭЛИСТА, 10 июля. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали ландшафтный пожар в степи и возгорание на территории недействующего мясокомбината в Кетченеровском районе Калмыкии, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Ранее со ссылкой на ведомство сообщалось, что около 15:00 мск силы и средства 10-й пожарно-спасательной части совместно с добровольцами тушат сухую растительность на территории Кетченеровского района. Из-за сильного ветра огонь перешел на территорию недействующего мясокомбината.

"Пожар в степи и на территории недействующего мясокомбината ликвидирован. Ведется подсчет пройденной огнем в степи территории", - сказали в пресс-службе.

Как рассказал журналистам врип главы Кетченеровского районного муниципального образования Санал Азотов, на территории мясокомбината пострадали четыре бытовых помещения.