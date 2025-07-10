В Курске после атаки украинского БПЛА погиб 73-летний мужчина

Его близким окажут необходимую помощь, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн

КУРСК, 10 июля. /ТАСС/. 73-летний мужчина погиб в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Курск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"К сожалению, в результате атаки на частный дом погиб 73-летний мужчина. Приношу искренние соболезнования родным, это огромное горе. Близким обязательно окажем всю необходимую помощь", - написал он.

Врио губернатора добавил, что в результате атаки БПЛА в Курске загорелся частный дом. Он частично уничтожен огнем, в соседнем домовладении загорелась пристройка. Пожарные расчеты возгорание ликвидировали. Также в 12-этажном МКД напротив на нескольких этажах выбиты окна. На местах работают все оперативные службы, по поручению Хинштейна там находится и.о. главы Курска Сергей Котляров.

Также БПЛА атаковали поселок Новомедведок и деревню Курносовка Щигровского района - повреждена вышка сотовой связи. Возгорания пожарными службами ликвидированы.