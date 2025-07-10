В Пензе локализовали пожар на ТЭЦ

На объекте продолжают работать все службы экстренного реагирования

ПЕНЗА, 10 июля. /ТАСС/. Пожар на ТЭЦ-1 в Пензе локализован, ликвидация возгорания продолжается. Инцидент не связан с атакой беспилотника, написал в Telegram-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

"На ТЭЦ-1 продолжают работать все службы экстренного реагирования. Пожар локализован. В соцсетях распространяется дезинформация о том, что сегодняшний инцидент якобы связан с беспилотной атакой на наш регион. Спешу опровергнуть эти слухи - никакой угрозы нет, беспилотная опасность в Пензенской области не объявлялась", - написал Мельниченко.

Как сообщили в компании "Т плюс" Пензы, возгорание на транзитном трансформаторе произошло около 18:00, нарушены электроснабжение и подача ГВС. По данным ГУ МЧС, площадь пожара составляет 100 кв. м, горит отдельно стоящая трансформаторная подстанция мощность 10 тыс. киловольт. В тушении задействованы 6 единиц техники и порядка 50 человек. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Пензенская ТЭЦ-1 имеет установленную мощность 310 МВт, а весь пензенский филиал компании "Т плюс" выдает 326 МВт, которые приходятся на две ТЭЦ и котельную.