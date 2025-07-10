В Пензе восстанавливают электроснабжение после возгорания на ТЭЦ

Больше никаких угроз для инфраструктуры нет, отметил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко

ПЕНЗА, 10 июля. /ТАСС/. Подача электричества постепенно возобновляется в Пензе после возгорания на ТЭЦ, горячее водоснабжение будет восстановлено в ближайшее время. Последствия инцидента в виде небольшого задымления могут сохраняться в течение суток, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

"Пожар окончательно локализован, открытого горения больше нет. Небольшое задымление будет еще, возможно, в течение суток. Временное отключение электроэнергии сейчас уже ликвидируется, по городу дан свет. В течение ближайшего времени будет запущена вода, все насосы станции подъема работают в полном режиме", - сообщил Мельниченко, добавив, что больше никаких угроз для инфраструктуры нет.

Как сообщили в компании "Т плюс" Пензы, возгорание на транзитном трансформаторе произошло около 18:00 мск, были нарушены электроснабжение и подача ГВС. По данным ГУ МЧС, площадь пожара составляла 100 кв. м, горела отдельно стоящая трансформаторная подстанция мощность 10 тыс. киловольт. В тушении задействованы 6 единиц техники и порядка 50 человек. По предварительной информации, пострадавших нет.

Пензенская ТЭЦ-1 имеет установленную мощность 310 МВт, а весь пензенский филиал компании "Т плюс" выдает 326 МВт, которые приходятся на две ТЭЦ и котельную.