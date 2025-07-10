В Белоруссии круглосуточно восстанавливают электроснабжение после непогоды

Задействовано более 60 аварийно-выездных бригад, оснащенных спецтехникой

МИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Энергетики Белоруссии в круглосуточном режиме работают над восстановлением электроснабжения в пострадавших от непогоды регионах страны. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики.

10 июля на большей части территории республики сохранялась сложная погодная обстановка. Ливни со шквалистым ветром, достигающим 24 метров в секунду, стали причиной новых отключений электроэнергии. "Непогода переместилась в другие регионы. По данным на 21:00 (совпадает с московским - прим. ТАСС) работы по ликвидации последствий массовых стихийных явлений проводятся в 170 населенных пунктах республики. Наибольшее количество повреждений в Гродненской, Могилевской и Минской областях. Мобилизованы все силы и средства", - говорится в сообщении.

Задействовано более 60 аварийно-выездных бригад, оснащенных спецтехникой. Для временного обеспечения потребителей электроэнергией работает шесть дизельных генераторных установок.

"Созданы оперативные штабы по ликвидации [последствий разгула стихии], все действия координируются министерством энергетики и органами власти. Проводится постоянный мониторинг ситуации. В энергосистеме делается все возможное для проведения восстановительных работ в сжатые сроки. Специалисты будут трудиться и в ночное время суток до устранения всех повреждений", - уточнила пресс-служба.

Ранее Белгидромет опубликовал предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Белоруссии. Так, в четверг вечером на столицу обрушилась сильная гроза с ливнем и градом, видимость упала в несколько раз. В ночь на 10 июля гроза и шквалистый ветер привели к отключениям электроэнергии, главным образом в Витебской и Могилевской областях. В результате падения деревьев погибла женщина, пострадали четыре человека, включая ребенка.