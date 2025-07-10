В Пятигорске загорелся склад на площади 1 тыс. кв. м

Как уточнили в ГУ МЧС по Ставропольскому краю, на месте работают 30 человек и 7 единиц техники

ПЯТИГОРСК, 10 июля. /ТАСС/. Складское помещение в Пятигорске охвачено огнем на площади 1 тыс. кв. м, сообщает ГУ МЧС по региону.

"Пятигорск, Черкесское шоссе 1, происходит горение складского помещения, заполненного поддонами, предварительно на площади 450 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте работают 30 человек и 7 единиц техники.

Позже в ГУ МЧС по региону уточнили, что площадь пожара в складском помещении в Пятигорске составляет 1 тыс. кв. м.

В новость были внесены изменения (23:30 мск) - добавлена информация о площади пожара.