В Курской области из-за удара БПЛА произошло возгорание склада

Врио губернатора региона Александр Хинштейн отметил, что в из-за атаки погибших и пострадавших не было

КУРСК, 11 июля. /ТАСС/. Возгорание склада на площади около 50 кв. м произошло в результате удара украинского беспилотника по селу Карла Либкнехта в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Украинский дрон атаковал поселок Карла Либкнехта Курчатовского района. В результате удара по одному из объектов произошло возгорание склада с досками на площади около 50 квадратных метров. Пожарные расчеты находятся на месте, идет ликвидация открытого горения, проливка и разбор конструкций", - написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн отметил, что в результате атаки погибших и пострадавших не было. Также врио губернатора сообщил, что в настоящий момент возгорание в ООО "Псёльское" в Беловском районе ликвидировано, поврежден ангар и несколько единиц сельхозтехники. Погибших и пострадавших также нет.