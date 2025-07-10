В Барнауле произошел пожар в здании склада

В ликвидации огня участвуют 58 человек и 16 единиц техники

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Пожар на площади около 500 кв. м ликвидируют в одноэтажном здании склада в городе Барнаул Алтайский край. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Идет ликвидация пожара. В городе Барнауле, по ул. Промышленная, произошел пожар в одноэтажном здании склада, горит кровля строения. Площадь возгорания составляет порядка 500 кв. м", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают 58 человек личного состава, 16 единиц техники. В условиях сильного задымления задействовано четыре звена газодымозащитной службы.

Позже ГУ МЧС по Алтайскому краю уточнило, что пострадавших в результате пожара нет. Для обеспечения подразделений достаточным количеством воды на место происшествия выдвинулся пожарный поезд. Для мониторинга ситуации применяется беспилотная авиация. Организовано три боевых участка, задачи которых состоит в тушении возгорания и защите соседних объектов.