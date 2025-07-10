На Камчатке на вулкане Ключевская сопка зафиксировали более 260 сейсмособытий

Как сообщили в региональном филиале Геофизической службы РАН, в темное время суток наблюдается периодическое свечение в центральном кратере

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июля. /ТАСС/. Ученые на Камчатке зафиксировали более 260 сейсмособытий на Ключевском вулкане, сохраняется вероятность взрывов лавы в кратере, сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"За прошедшие сутки в районе вулкана зарегистрировано 267 сейсмических событий. Серии сейсмических событий, возможно сопровождавших слабые пепловые выбросы и взрывы лавы в кратере. В темное время суток наблюдается периодическое свечение в центральном кратере", - рассказали в учреждении.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тыс. человек.