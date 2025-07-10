Жителя Камчатки осудили на семь лет за сотрудничество с СБУ

Мужчине также назначили штраф в размере 150 тыс. рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июля. /ТАСС/. Житель Камчатки признан виновным в установлении конфиденциального сотрудничества со Службой безопасности Украины, за что осужден на семь лет лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ России по региону.

После начала спецоперации житель края установил сотрудничество с СБУ на конфиденциальной основе. Мужчина выбрал себе псевдоним, создал канал связи и получил задание от иностранной спецслужбы по сбору сведений о местах дислокации воинских частей и иной информации. Довести преступный умысел до конца ему помешали сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю.

"Приговором Камчатского краевого суда жителю региона назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 150 тыс. рублей", - сообщили в ведомстве.