В Бурятии площадь лесных пожаров за сутки сократилась в 35 раз

Как сообщили в РАЛХ, на утро 11 июля действует пять лесных пожаров в Баунтовском эвенкийском, Еравнинском, Кижингинском и Прибайкальском районах на общей площади 135 га

УЛАН-УДЭ, 11 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки сократилась с 4,8 тыс. га до 135 га. Продолжается тушение пяти возгораний, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

"На утро 11 июля действует пять лесных пожаров в Баунтовском эвенкийском, Еравнинском, Кижингинском и Прибайкальском районах на общей площади 135 га. За прошедшие сутки новых возгораний не обнаружено", - сообщили в РАЛХ.

Борьбу с пожарами продолжают 318 человек, в том числе сотрудники Авиалесоохраны, специалисты из Тюменской, Кировской, Архангельской, Вологодской, Иркутской областей, Хабаровского и Пермского краев. Задействовано 33 единицы техники.

"До полной стабилизации лесопожарной обстановки на территории лесного фонда Бурятии сохраняется режим ЧС", - добавили в РАЛХ.