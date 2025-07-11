При атаке беспилотников на Тульскую область погиб человек

Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что еще один человек пострадал

ТУЛА, 11 июля. /ТАСС/. Тульская область подверглась очередной атаке беспилотников, в результате один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

"К сожалению, один человек человек погиб, еще один получил ранения. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал Миляев.

Губернатор отметил, что подразделениями противовоздушной обороны Минобороны РФ в течение ночи над регионом уничтожено 13 беспилотников. "Обращаю внимание, что опасность атаки БПЛА все еще сохраняется", - добавил он.