В Таганроге обнаружили обломки БПЛА после атаки ВСУ

Пострадавших нет, сообщила глава города Светлана Камбулова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июля. /ТАСС/. Обломки беспилотника, обезвреженного над Таганрогом Ростовской области, упали на территории "Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева" (ПАО "ТАНТК им. Г. М. Бериева", входит в ОАК), пострадавших нет. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил о том, что атака БПЛА отражена в Таганроге, пострадавших и разрушений нет.

"Средствами мобильной группы был обезврежен БПЛА. Его обломки упали на территорию ТАНТК им. Г. М. Бериева. Пострадавших нет. Работают оперативные группы", - написала она в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что силы ПВО также уничтожили БПЛА в Тарасовском районе региона.