"Украинская правда": на Украине проводят обыски у экс-министра Кубракова

По данным издания, Александр Кубраков мог способствовать тому, чтобы депутат Рады Евгений Шевченко мог мошенническим способом выманить у предпринимателей $346 тыс. на закупку удобрений в Белоруссии

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски у бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова по делу о возможной закупке удобрений в Белоруссии. Об этом сообщил изданию "Украинская правда" источник в правоохранительных органах.

По его данным, в пятницу утром следователи ГБР проводят обыски у Кубракова в рамках расследования вероятного мошенничества внефракционного депутата Верховной рады Евгения Шевченко, который уже находится под стражей по обвинению в госизмене. Следователи полагают, что Шевченко мог мошенническим способом выманить у предпринимателей $346 тыс. на закупку удобрений в Белоруссии. ГБР считает, что Кубраков мог способствовать реализации этого замысла.

Депутат Шевченко в 2020-2023 годах неоднократно посещал Белоруссию и встречался с президентом республики Александром Лукашенко. Обвинения депутату в госизмене предъявили после того, как он призвал Владимира Зеленского начать переговоры с РФ.

Кубраков, занимавший должность вице-премьера и министра развития общин, территорий и инфраструктуры, был отправлен в отставку весной 2024 года. При этом издание "Страна" отмечало, что поводом для увольнения послужило то, что Кубраков в обход офиса Зеленского сблизился с посольством США на Украине. Это вызвало сильное недовольство в команде Зеленского.