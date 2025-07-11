При пожаре на яхте в Сен-Тропе пострадали два человека

Мужчинам, которые надышались дымом, оказали медпомощь

ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате пожара на суперъяхте Sea Lady II под мальтийским флагом в порту Сен-Тропе на юго-востоке Франции. Об этом сообщила французская газета Var-Martin.

По ее информации, двое мужчин в возрасте 24 и 30 лет надышались дымом, им была оказана медицинская помощь. Огонь охватил переднюю часть судна. Пожарные прибыли на место происшествия, эвакуировали соседние яхты и установили барьеры для предотвращения загрязнения окружающей среды.

После того, как огонь был локализован на верхней палубе, загорелась нижняя около 23:00 по местному времени (00:00 мск). По словам очевидцев, пожар начал распространяться из рулевой рубки. Расследование точной причины произошедшего продолжается.

Ранее говорилось, что на пришвартованной яхте произошел пожар по неизвестной причине 10 июля около 20:15 по местному времени (21:15 мск).