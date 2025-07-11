Депутат Рады Дмитрук: в уничтоженном взрывами одесском военкомате пытали людей

По словам парламентария, там сотни случаев избиения людей, в том числе женщин

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники военкомата в Одессе на юге Украины, здание которого повреждено в результате взрывов, ежедневно пытали и избивали людей. Об этом сообщил внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

По его словам, все жители города знают, что одесский территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) - это "ад". "Там избивают и пытают людей каждый день. Там сотни случаев избиения людей, в том числе женщин, которые пришли в надежде спасти своих родных", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.

"Я думаю, не нужно лишний раз писать об эмоциях, которые сегодня переполняют одесситов", - добавил он.

В пятницу утром в Одессе во время воздушной тревоги произошла серия взрывов. Позже украинские СМИ сообщили, что взрывы произошли на территории военкомата.

За последнее время взрывы происходили на территории ТЦК в Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге, Харькове и подконтрольном Киеву городе Запорожье. Украинцы в соцсетях положительно отзываются об ударах по ТЦК. На этом фоне в военкоматах стали задумываться о том, как рассредоточить личный состав. Дмитрук в комментарии ТАСС отмечал, что ТЦК будут переезжать в больницы, школы и на другие социальные объекты, лишь бы "продолжить свою работу по уничтожению населения".