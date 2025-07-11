Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Енакиеве в ДНР превысило 20

В результате ЧП два человека погибли

ДОНЕЦК, 11 июля. /ТАСС/. Число пострадавших при столкновении пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля в Енакиеве в Донецкой Народной Республике превысило 20, погибли два человека, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

"11 июля в 08:35 [мск] в Енакиеве на пересечении улицы Поливоды и 20-го Партсъезда произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли и более 20 получили травмы", - сказано в сообщении.

Предварительно установлено, что автомобиль Renault Duster на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество пассажирскому микроавтобусу ГАЗ, который ехал по главной дороге. "После удара микроавтобус ГАЗ в неуправляемом состоянии продолжил движение, совершил наезд на дерево и опрокинулся", - отметили в пресс-службе.

Ранее в оперативных службах сообщали ТАСС о 2 погибших и 11 пострадавших.