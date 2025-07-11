В Майкопе приостановили деятельность двух ИП после массового отравления

Более 30 человек пострадали от острой кишечной инфекции, практически все госпитализированы, среди них есть дети

МАЙКОП, 11 июля. /ТАСС/. Деятельность двух организаций, допустивших массовое отравление людей в столице Адыгеи Майкопе, приостановлена на пять суток. Суд примет решение о продлении работы на более длительный срок, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Республики Адыгея.

Ранее со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Адыгее сообщалось, что более 30 человек пострадали от острой кишечной инфекции в Майкопе, практически все госпитализированы, среди них есть дети. Прокуратура Майкопа и СУ СК РФ по региону проводят проверки по факту массового отравления жителей города морепродуктами частной розничной сети. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

"Управлением Роспотребнадзора по Республике Адыгея составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6 КоАП РФ, в связи с чем деятельность организаций была временно приостановлена на срок пять суток. Материалы переданы в суд для решения вопроса о приостановке деятельности на более длительный срок", - сказали в объединенной пресс-службе судов.

Речь идет об организациях сети предприятий Yappi, уточнили в пресс-службе.

Анализы выявили у отравившихся людей сальмонеллез. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минздрава Адыгеи, по состоянию на утро пятницы госпитализированы 37 человек.