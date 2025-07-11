На новочебоксарского депутата завели дело об уклонении от уплаты налогов

В следственном управлении СК РФ по Чувашии сообщили, что мужчина не уплатил налоги на сумму более 2,7 млн рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 11 июля. /ТАСС/. Правоохранители в Чувашии возбудили уголовное дело в отношении новочебоксарского депутата. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщило в Telegram-канале следственное управление СК РФ по республике.

"Руководителем СУ СК РФ по Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении депутата Новочебоксарского городского собрания депутатов, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в крупном размере)", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что подозреваемый включил в налоговую декларацию за 2022 год заведомо ложные сведения о сумме расходов на покупку нежилого помещения, включив затраты на достройку и отделку объекта. По оценке правоохранителей, в результате депутат уклонился от уплаты налогов на сумму более 2,7 млн рублей.

По месту жительства парламентария прошли обыски, изъяты некоторые необходимые документы, допрашиваются свидетели. Арестованы счета и недвижимое имущество подозреваемого.