В Ингушетии в ДТП с машиной скорой помощи пострадали четыре человека

На место аварии прибыли подразделения службы спасения ПСГ-3, бригада скорой медицинской помощи, сотрудники Государственной автомобильной инспекции

МАГАС, 11 июля. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в ингушской Сунже в результате ДТП с участием машины скорой помощи и четырех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

"На улице Свердлова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей скорой медицинской помощи и четырех легковых машин. Согласно предварительным данным, в результате аварии пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на место аварии прибыли подразделения службы спасения ПСГ-3, бригада скорой медицинской помощи, сотрудники Государственной автомобильной инспекции. Все обстоятельства произошедшего уточняются.