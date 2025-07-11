На федеральной трассе "Байкал" в ДТП погибли два человека

Еще две женщины госпитализированы

УЛАН-УДЭ, 11 июля. /ТАСС/. Два человека погибли в аварии на федеральной трассе Р-258 "Байкал" в Мухоршибирском районе Республики Бурятия, еще двое госпитализированы. Об этом сообщили в МВД по региону.

"Сегодня в 13:10 в Мухоршибирском районе на 577-м км автодороги Р-258 "Байкал" произошло столкновение грузового автомобиля "Ман" и автомобиля "Ниссан Караван". В результате ДТП погибли водитель минивэна 1982 года рождения и пассажир 2017 года рождения. Женщины 1955 и 1978 г. р. госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что обстоятельства ДТП устанавливаются.