Арестованный в США за махинации россиянин просит Трампа о помиловании

Российский инженер Анатолий Легкодымов обвиняется в причастности к незаконной продаже криптовалюты

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российский инженер Анатолий Легкодымов, арестованный в США по обвинению в причастности к незаконной продаже криптовалюты, попросил президента США Дональда Трампа о помиловании. Об этом ТАСС сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Анатолий Легкодымов, российский инженер и сооснователь криптовалютной платформы Bitzlato, официально обратился к президенту США Дональду Трампу с прошением о помиловании", - сказал Мельников. По его словам, этот шаг был сделан на фоне продолжающихся попыток французских властей добиться его экстрадиции во Францию, где ему грозит 20 лет лишения свободы.

Легкодымов был арестован в США в 2023 году по предъявленным обвинениям в обмене валюты без лицензии компании Bitzlato - платформы прямой купли-продажи криптовалюты для пользователей (фактически доски объявлений по транзакциям). Процесс в США длился полтора года, судья приговорил россиянина к 18 месяцам лишения свободы, которые Легкодымов уже отбыл в следственном изоляторе. Однако после получения запроса французской стороны Легкодымова не выпустили из заключения.

"Анатолий - не преступник, он оказался в центре политической кампании против крипторынка и талантливых русских программистов. Его решение обратиться за помилованием - это надежда на возвращение США к более взвешенному и справедливому подходу к цифровым финансам. И возможному постепенному налаживанию диалога между США и Россией", - сказал Мельников.