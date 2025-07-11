Ici: в порту Сен-Тропе потушили пожар на яхте

По данным радиостанции, вокруг судна установили барьеры для защиты акватории от возможных утечек топлива

ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали пожар на суперъяхте Sea Lady II под мальтийским флагом, пришвартованной в порту Сен-Тропе на юго-востоке Франции. Об этом сообщила радиостанция Ici.

По ее информации, около 30 пожарных в течение пяти часов тушили яхту, полностью охваченную огнем. К 02:00 часов по местному времени (03:00 мск) пожар удалось ликвидировать. Расследование причины произошедшего продолжается.

Вокруг яхты установили барьеры для защиты акватории от возможных утечек топлива, отмечает Ici. Близлежащие улицы были закрыты из соображений безопасности, а террасы ресторанов эвакуированы из-за дыма.

Ранее агентство AFP со ссылкой на источники в пожарной службе сообщило, что огонь на яхте вспыхнул по неизвестной причине в четверг около 20:15 по местному времени (21:15 мск). По данным газеты Var-Martin, пострадали два человека, надышавшиеся дымом, им была оказана медицинская помощь.