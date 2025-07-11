В Омске при столкновении автобуса и грузовика пострадали шесть человек

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в их числе двое несовершеннолетних

ОМСК, 11 июля. /ТАСС/. Шесть человек, из них двое несовершеннолетних, пострадали при столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Омске. Об этом ТАСС сообщили в региональной Госавтоинспекции.

"Водитель 1963 года рождения, управляя автобусом, следовавшим по маршруту № 125, допустил столкновение с припаркованным грузовым автомобилем. В салоне автобуса находились 15 пассажиров. Четырем взрослым и двум несовершеннолетним понадобилась помощь", - сообщили ТАСС в ведомстве.

В прокуратуре региона сообщили, что "с травмами (ушибами и ссадинами) в медицинские учреждения доставлены шесть пассажиров автобуса, в том числе двое детей, 2009 и 2020 годов рождения".

ДТП произошло в районе дома № 93 на улице Суворова в Омске. По данным мэра города Сергея Шелеста, из-за аварии движение транспорта временно затруднено, власти просят водителей учитывать это обстоятельство. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и прокуратуры. Шелест заявил в Telegram-канале, что по факту аварии будет проведена служебная проверка.