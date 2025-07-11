Двух экс-сотрудников Минобороны приговорили к семи годам за хищение

Они украли 200 изделий, используемых для производства радиолокационных станций зенитных ракетных комплексов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Два бывших сотрудника Минобороны РФ приговорены к семи годам заключения каждый за хищение 200 изделий, используемых для производства радиолокационных станций зенитных ракетных комплексов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

"Реутовский военный гарнизонный суд вынес приговор бывшему начальнику военного представительства, аккредитованного при АО "НПП "Исток" имени А. И. Шокина", Тёхану А. И. и его заместителю Сиюхову Т. Ш., причастным к хищению продукции военного назначения в особо крупном размере. Установлено, что Тёхан и Сиюхов в период с 2012 по 2021 год организовали вывоз с территории предприятия и последующую продажу более 200 изделий, используемых для производства радиолокационных станций зенитных ракетных комплексов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что суд признал подсудимых виновными в инкриминируемом преступлении и назначил каждому наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 700 тыс. рублей и лишением воинских званий.

В реализации преступной схемы они задействовали находящихся у них в подчинении вольнонаемного сотрудника военного представительства, начальника лаборатории, водителя предприятия и генерального директора коммерческой фирмы, отвечающей за сбыт украденной продукции. Начальник лаборатории предприятия по указанию Тёхана умышленно готовила подложную техническую документацию о неисправном состоянии пригодных к эксплуатации изделий, на основании чего эта продукция была отнесена к бракованной и подлежала уничтожению. После нанесения заводской маркировки и изготовления фиктивной документации производителя сообщники беспрепятственно вывозили изделия с территории завода и передавали их лицам, обеспечивающим их реализацию. В сентябре 2021 года при попытке хищения очередной партии продукции военного назначения члены преступной группы были задержаны.