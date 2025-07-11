На Кубани арестовали замглавы района по обвинению в крупном мошенничестве

Общая сумма хищений с участием подозреваемого превысила 2,6 млн рублей

КРАСНОДАР, 11 июля. /ТАСС/. Следователи в Краснодарском крае предъявили обвинение заместителю главы Апшеронского района по делу о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. По решению суда он арестован, сообщили журналистам в краевом следственном управлении СК РФ.

"[Чиновнику] предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2024 году между районной администрацией и общественной организацией было заключено соглашение о предоставлении субсидий. Обвиняемый, будучи председателем комиссии по их распределению, принял решение о выделении дополнительного финансирования. При этом, по данным следствия, бухгалтерские документы были подделаны не установленным пока соучастниками, а сведения о закупках сфальсифицированы. Средства переводились через фиктивные операции и в итоге присваивались фигурантом. Общая сумма хищений превысила 2,6 млн рублей.

"Обвиняемый по ходатайству следователя судом заключен под стражу. С целью принятия обеспечительных мер следователем устанавливается движимое и недвижимое имущество фигуранта", - сообщили в ведомстве.

Расследование продолжается, следователи собирают доказательства и устанавливают других участников преступления.