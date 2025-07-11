В Волгограде арестовали многодетную мать, обвиняемую в избиении детей

Четверо детей, находившихся в опасных условиях, в том числе младенец в возрасте девяти месяцев, изъяты из семьи и переданы специалистами системы профилактики в социальные учреждения

ВОЛГОГРАД, 11 июля. /ТАСС/. Суд по ходатайству следствия арестовал жительницу Волгограда, ставшую фигуранткой дела после избиения своего сына. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

Ранее в соцсетях получило распространение видео бойца СВО, на котором запечатлены кадры избиения маленькой девочки матерью его детей. Участник СВО просит срочно спасти детей, по его словам, они живут на съемной квартире в невыносимых условиях. Женщина избивает их и оставляет одних дома на несколько суток. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Волгограда, которая подозревается в неисполнении обязанностей по воспитанию четырех малолетних детей.

"Сегодня судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении фигурантки меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас действия многодетной матери квалифицированы по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии).

Четверо детей, находившихся в опасных условиях, в том числе младенец в возрасте девяти месяцев, изъяты из семьи и переданы специалистами системы профилактики в социальные учреждения. Проводится дальнейший комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы по уголовному делу.