В Адыгее завели дело после массового отравления людей

Анализы выявили у отравившихся людей сальмонеллез

МАЙКОП, 11 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили в Адыгее уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшего массовое отравление людей в столице Адыгеи Майкопе. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Ранее со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Адыгее сообщалось, что более 30 человек пострадали от острой кишечной инфекции в Майкопе, практически все госпитализированы, среди них есть дети. Анализы выявили у отравившихся людей сальмонеллез, уточнили в Минздраве Адыгеи.

"Следствием установлено, что в период с 6 по 10 июля 2025 года в городе Майкопе произошло массовое отравление людей после употребления в пищу продуктов одного из ресторанов быстрого питания. Следственным отделом по городу Майкопу следственного управления СК России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекших массовое отравление людей)", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что при обследовании объектов общественного питания выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил, которые повлекли заражение сальмонеллезом 45 человек, в том числе 11 несовершеннолетних.

По уголовному делу следователями и криминалистами проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, назначены судебные экспертизы.

Как сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Республики Адыгея, деятельность двух организаций, допустивших массовое отравление людей в Майкопе, приостановлена на пять суток. Суд примет решение о продлении работы на более длительный срок. Речь идет об организациях сети предприятий Yappi.