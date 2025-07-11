На Кубани с начала июля произошло свыше 300 пожаров на фоне сильной жары

Особый пожароопасный режим действует на территории 44 муниципалитетов края

КРАСНОДАР, 11 июля. /ТАСС/. Более 300 пожаров зафиксировано в Краснодарском крае с начала июля на фоне сильной жары и действия режима особой пожароопасности, сообщил ТАСС заместитель начальника отдела дознания и административной практики УНД и ПР ГУ МЧС России по региону Денис Остапенко.

"Из-за высоких температур зарегистрировано резкое увеличение количества природных и техногенных пожаров. С начала июля на территории края зафиксировано более 300 пожаров. Особый пожароопасный режим действует на территории 44 муниципалитетов края - 4-й и 5-й класс опасности", - сказал собеседник агентства.

В Краснодарском крае в связи с сильной жарой действует штормовое предупреждение до 14 июля, температура воздуха может достигать 40 градусов, по данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).