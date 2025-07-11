СК возбудил дело о халатности при расселении аварийного общежития в Махачкале

В здании мэрии прошли обыски

МАХАЧКАЛА, 11 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности при расселении аварийного общежития возбудили в отношении должностных лиц администрации Махачкалы. В здании мэрии прошли обыски, сообщили в пресс-службе СУ СК по Дагестану.

"Возбуждено уголовное дело по факту халатности должных лиц администрации Махачкалы (ч. 1 ст. 293 УК РФ). <…> Сегодня следователи провели обыски в администрации Махачкалы. <…> Изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что общежитие № 2, расположенное в Махачкале по улице Азизова, признано аварийным и подлежит сносу. Четвертый этаж общежития после пожара полностью разрушен и не пригоден для проживания. Должностные лица администрации не предоставили проживающим в общежитии жилые помещения. Также не была оказана материальная помощь. В рамках дела потерпевшими признаны 33 жильца общежития.