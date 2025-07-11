По утверждению кипрской полиции, Серажудина Актулаева задержали по требованию США

ЛАРНАКА, 11 июля. /ТАСС/. Окружной суд Ларнаки отказался в пятницу выпускать под залог задержанного на Кипре россиянина Серажудина Актулаева, выдачи которого добиваются власти США. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Выслушав доводы сторон защиты и обвинения, суд принял решение не отпускать под залог Серажудина Актулаева", - было заявлено в конце заседания. Такое решение было принято после трехчасовой паузы, взятой судом после того, как были выслушаны позиции сторон. С ходатайством о выпуске Актулаева под залог обратилась его адвокат Елена Капардис.

Ларнакский окружной суд также определил даты своих следующих заседаний по делу задержанного россиянина. Они назначены на 18, 21 и 25 июля.

Помимо самого Актулаева, в зале заседаний присутствовали его родственники, а также сотрудники российского посольства в Никосии.

39-летний Серажудин Актулаев, прибывший на Кипр 22 мая на свадьбу одного из членов своей семьи, был задержан в аэропорту Ларнаки. По утверждению кипрской полиции, арест россиянина был произведен на основании запроса со стороны Соединенных Штатов. Сам Актулаев заявляет, что не в курсе предъявленных ему американской стороной обвинений и не считает себя виновным.

Актулаев содержится в Центральной тюрьме Никосии. Жалоб на условия содержания с его стороны не было. Сотрудники посольства РФ в кипрской столице оказывают задержанному россиянину необходимую помощь, включая консульскую, и обеспечивают его контакты с родственниками.