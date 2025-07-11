В Нижегородской области шести человек осудили по делу о взятках на заводе ОПК

Один из сотрудников предприятия за деньги организовал схему по обеспечению побед подконтрольными юридическими лицами на торгах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июля. /ТАСС/. Шесть человек, включая сотрудников предприятия и представителей фирм-поставщиков, осуждены в Нижегородской области по делу о взяточничестве на объекте оборонно-промышленного комплекса, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

"Должностному лицу оборонного предприятия, организатору противоправной схемы, назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима со штрафом в размере 4 млн рублей. Остальным пяти фигурантам - от 4 лет до 7,5 года лишения свободы условно, со штрафами в размере от 1,7 до 2,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что один из сотрудников предприятия за деньги организовал схему по обеспечению побед подконтрольными юридическими лицами на торгах. В итоге было задержано три должностных лица объекта ОПК, причастных к получению взяток, а также три представителя фирм-поставщиков, причастных к даче взяток в крупном размере.

Следователи возбудили шесть уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 и ч. 4 ст. 291 УК РФ.