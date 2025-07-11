Запорожский суд приговорил пособника ВСУ к 14 годам строгого режима за госизмену

Житель Мелитополя был причастен к финансированию вооруженных формирований Украины

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Мелитополя Андрея Герасименко к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за финансирование ВСУ и госизмену. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Южному военному округу.

"Запорожским областным судом осужден по ст. 275 УК РФ (государственная измена) житель г. Мелитополя, гражданин России Андрей Герасименко, противоправная деятельность которого пресечена управлением ФСБ России по Южному военному округу", - говорится в сообщении.

Следствие установило и доказало, что обвиняемый был причастен к спонсированию вооруженных формирований Украины. Как рассказали в ФСБ, Герасименко подписался на закрытое сообщество в Telegram с объявлениями о сборе денег для закупки оружия, боеприпасов, обмундирования и экипировки для ВСУ.

"С октября 2023-го по июль 2024 года он осуществил пять денежных переводов на сумму более 2 тыс. гривен, что эквивалентно 4 700 руб. <…> По решению суда ближайшие 14 лет Герасименко проведет в колонии строгого режима", - сказано в тексте.