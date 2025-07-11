Спасатели нашли тело ребенка, которого унесло водоворотом реки под Волгоградом

Установлено, что место, выбранное для отдыха, не было оборудовано для купания, отсутствовали спасательные посты и соответствующая инфраструктура

ВОЛГОГРАД, 11 июля. /ТАСС/. Тело двенадцатилетней девочки, которая отдыхала с родственниками на необорудованном для купания пляже в Урюпинском районе Волгоградской области и попала в водоворот реки Хопер, обнаружено спасателями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Тело девочки обнаружено спасателями в 100 метрах вниз по течению реки", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось со ссылкой на ведомство, что Урюпинским межрайонным следственным отделом регионального управления СК РФ организована доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 12-летней девочки в акватории реки Хопер. В станице Добринской Урюпинского района несовершеннолетняя вместе с родственниками находилась на отдыхе на берегу реки, во время купания в водоеме девочка попала в водоворот.

Следователями выясняются все обстоятельства и причины случившегося. Установлено, что место, выбранное для отдыха, не было оборудовано для купания, отсутствовали спасательные посты и соответствующая инфраструктура.