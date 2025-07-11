На Урале попросили назначить почти 10 лет подростку, обвиняемому в убийствах

В прокуратуре Свердловской области сообщили, что обвиняемый убил девушку и ее мать

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Государственный обвинитель попросил суд назначить 9 лет и 11 месяцев колонии подростку, обвиняемому в убийствах несовершеннолетней девушки и ее матери в Екатеринбурге. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

"В ходе судебных прений гособвинитель попросил суд назначить подростку, обвиняемому в убийстве в Екатеринбурге несовершеннолетней девушки, ее матери, а также в совершении иных преступлений, наказание в виде 9 лет 11 месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении.

Юноша 2007 года рождения обвиняется в совершении преступлений по п. "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление), ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), ч. 2, 3 ст. 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба, а также с банковского счета). Также молодой человек 2005 года рождения обвиняется в совершении преступлений по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, с банковского счета).

Гособвинитель представил доказательства того, что 13 ноября 2023 года в квартире у обвиняемого 2007 года рождения из личных неприязненных отношений, в том числе из ревности, нанес 9 ударов хозяйственным ножом несовершеннолетней девушке, от полученных ранений она скончалась на месте. "С целью сокрытия ее убийства, опасаясь, что мама девушки сообщит в правоохранительные органы, юноша решил убить женщину. Он дождался ее прихода, спрятавшись в кухне. И через некоторое время совершил убийство женщины, нанеся не менее 15 ударов ножом в область жизненно-важных органов", - отметили в ведомстве.

Также подросток нанес не менее двух ударов ножом собаке породы "шпиц", принадлежавшей потерпевшим, похитил мобильные телефоны и банковскую карту, с которой совместно со своим знакомым 2005 года рождения незаконно снял 40 тыс. рублей.