Замок Шаакен под Калининградом возобновит экскурсии после пожара

Во время пожара никто не пострадал

КАЛИНИНГРАД, 11 июля. /ТАСС/. Экскурсии в историческом замке 13-го века, в котором в пятницу произошел пожар, будут возобновлены в субботу, сообщила администрация замка на своей странице во "ВКонтакте".

Пожар случился в кафе "Таверна", расположенном на территории средневекового замка Шаакен. По уточненным ТАСС Главным управлением МЧС России по региону данным, площадь возгорания составила 450 кв. м. Никто не пострадал. Спасатели вынесли из здания три газовых баллона, предотвратив их взрыв, а также не допустили распространения огня на соседние строения.

"Завтра, 12 июля, замок Шаакен начинает работу по приему экскурсионных групп в обычном режиме. Экскурсии также будут проводиться с началом в каждый ровный час", - говорится в сообщении замковой администрации.

Уточняется, что в связи с пожаром и работой оперативных служб, все экскурсии и развлекательные мероприятия, запланированные на сегодня - отменены. О работе музейной экспозиции замка будет сообщено в ближайшее время. "Пожар потушен, никто не пострадал. Проводятся оперативные мероприятия", - подчеркивается в информации во "ВКонтакте".

Замок Шаакен - орденский замок в поселке Некрасово под Калининградом, основан около 1270 года. Является объектом культурного наследия регионального значения.