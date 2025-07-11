Суд в Петербурге отправил под стражу мужчину за оправдание терроризма

Подсудимый признал вину в публикации в Telegram-чате комментариев, содержащих положительную оценку терроризма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Артема Абанина по обвинению в оправдании терроризма. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Подсудимый признал вину в публикации в телеграм-чате комментариев, содержащих положительную оценку деятельности террористической организации. Мера пресечения в виде заключения под стражу действует до 9 сентября", - уточнили в пресс-службе.

По данным следствия, 16 января 2025 года Абанин разместил в публичном чате комментарии с одобрительными высказываниями о запрещенном в России "Русском добровольческом корпусе"