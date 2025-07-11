Суд зарегистрировал четвертую жалобу ответчиков по делу "Южуралзолота"

Дело слушалось в закрытом режиме, поэтому суть жалобы остается неизвестной

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Советский районный суд Челябинска зарегистрировал четвертую жалобу от ответчиков по делу об изъятии акций компании "Южуралзолото", принадлежащих президенту компании Константину Струкову, следует из информации, опубликованной в картотеке суда.

"Частная жалоба от ответчика зарегистрирована в суде", - говорится в материалах. Дело слушалось в закрытом режиме, поэтому суть жалобы остается неизвестной. Стороны во время рассмотрения дела от комментариев отказывались.

В картотеке отмечается, что дата рассмотрения жалобы пока не назначена. Ранее были зарегистрированы две жалобы, поданные ответчиками, и одна жалоба от представителя ответчика.

11 июля Советский районный суд Челябинска в закрытом режиме удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций "Южуралзолота", принадлежащих Константину Струкову. О подаче иска сообщал ТАСС источник в Генпрокуратуре. По его данным, в иске отмечается, что Струков, являясь с 2000 года депутатом заксобрания региона, а с 2017 года - заместителем председателя заксобрания, в нарушение запрета заниматься предпринимательской деятельностью через процедуру банкротства завладел имуществом ранее возглавляемой им компании "Южуралзолото", создав ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК"). В иске замгенпрокурора РФ требует обратить в собственность государства 100% долей в ООО "Управляющая компания "ЮГК" и акции ПАО "ЮГК", принадлежащие Струкову и его дочери.