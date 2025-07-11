На Украине идут обыски у главы Центра противодействия коррупции Шабунина

Мобилизованный ранее Виталий Шабунин является фигурантом уголовного дела об уклонении от воинской службы, сообщила исполнительный директор центра Дарья Каленюк

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Обыски проходят у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, которого после мобилизации отправили на фронт в Харьковской области. Об этом сообщила исполнительный директор центра Дарья Каленюк.

"У главы Центра противодействия коррупции Шабунина проводят обыски. Они проходят в воинской части в Чугуеве [в Харьковской области], куда он был недавно переведен. Одновременно с этим обыски проходят дома у семьи", - приводит ее слова издание "Украинская правда".

По словам Каленюк, у Шабунина забрали телефон. Он проходит фигурантом уголовного дела об уклонении от воинской службы.

Ранее Шабунин связывал свой перевод на передовую "с критикой законопроекта 13 423, которым предлагалось исключить уголовную ответственность за преступления при выполнении оборонных контрактов, а также за другие критические высказывания в адрес Владимира Зеленского и политики властей в целом".